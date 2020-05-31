Modern ve üreten Buca

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, video konferans üzerinden basın toplantısı gerçekleştirdi. Pandemi süreci, Buca Cezaevi ve Buca Metrosu çalışmaları hakkında sorularını yanıtlayan Kılıç, göreve geldiği günden bu yana 125 milyon lira borç ödediğini ve artık mali disiplini sağladıklarını belirtti. Göreve geldiğim tarihte belediyenin İller Bankası’na 380 milyon lira borcu olduğunu dile getiren Kılıç, “255 milyon liraya düşürdük. Önümüzdeki dönem bütçelerinde de enflasyon oranında yüzde 6-7 değil, yüzde 20-25 oranında artırma hedefliyoruz. Beşinci yılın sonunda 400 milyon lira bütçe hedefimiz var. Ayrıca belediye gelirlerini pandemi sürecinde önlemlere aktardık. Şu anda kriz belediyeciliği yürütüyoruz. Merkezi yönetimin de daha çok destek olması gerekiyor. Artık sadece yerel yönetimlerin değil, her yönetimin bir kriz yönetim planını hazırda tutması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Buca Cezaevi’nin kaldırılması ve metroyla ilgili çalışmaları anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

‘Temel atılacak’



“Benim dönemimde olup olmaması önemli değil ama Buca Cezaevi’nin artık kalkması gerekiyor. Kent estetiği, ulaşıma vurduğu darbeyi bir kenara bırakıyorum; bir hukukçu olarak insan hakları için uygun olmadığını düşünüyorum. E tipi cezaevi artık dünyada kullanılmıyor. Bununla ilgili siyasi parti gözetmeksizin çalışma yürütüyoruz. Buca Metrosu sürecinde de son noktaya gelindi. Pandemi süreci bittikten sonra temelin atılacağını düşünüyorum. Büyükşehir Buca’ya ciddi önem veriyor, senkronize çalışıyoruz. Şu an İZBETON bir çalışma başlattı.”



Üzüm bağları kuruluyor



Pandemi sürecinde tarımsal üretimi artırmak için de çalışmalara hız kazandırdıklarını söyleyen Kılıç, “Belediyemize ait tarlalarda yaklaşık bir ay önce sebze ekimleri gerçekleştirdik şimdi vatandaşa dağıtacağız. Kaynaklar bölgesinde tarım yapılmasını teşvik ediyoruz. Şu an Buca’nın sembolü ne kadar üzüm olsa da Buca’ya geldiğinizde üzüm göremezsiniz. Sadece bu bölgede yetişen Buca razakisi ve benekli sultani cinsi üzümlerin coğrafi işaretlerini almak için çalışıyoruz. Belediyemize ait üzüm bağımızda ürünler var. Buca razakisi ve benekli sultaninin ilçe genelinde dikimi için teşvik çalışması yapacağız” dedi.