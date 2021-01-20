Mucize bebek Esila!

İzmir’de henüz 3.5 aylık gebeyken karnındaki bebeğine “Diyafram hernisi” (karın içi organların göğüs boşluğunda yer alması) tanısı koyulan, ölebileceği, engelli doğabileceği uyarılarına karşın bebeğini dünyaya getiren Sedef Vatansever (22) mucizeyi yaşadı. Sevk edildiği İzmir Kent Hastanesi’nde Doç. Dr. Tunç Özdemir tarafından iki günlükken ameliyat edilen Esila bebek 53 gün kaldığı yeni doğan yoğun bakım servisinden taburcu edildi. Doç. Dr. Özdemir, “Diyafram karın boşluğu ve göğüs boşluğunu birbirinden ayıran kubbe biçiminde bir kastır. Eğer diyaframda doğumsal bir açıklık kalırsa, karın içi organları göğüs boşluğuna geçerek, akciğer gelişimini engeller. Bu hastalar genellikle ağır solunum sıkıntısı ile doğarlar. Bebeği ailesine sağlıkla teslim etmek bizim için büyük mutluluk” dedi.

Eşi Kaan Vatansever (23) ile kızlarına kavuşmanın sevincini yaşayan anne Sedef Vatansever ise “Benim kızım mucize bir bebek. Doğsa da ölse de benim bebeğim dedim, kabul etmedim. Gebeliğimin 35. haftasında riskli gebelik nedeniyle hastaneye yattım. 36. haftada bebeğim 46 santim boyunda, 2 kilo 780 gram ağırlığında dünyaya geldi. Doğumdan sonra beni yoğun bakıma kaldırdılar, iki gün kaldım. Bebeğimi ise ameliyat için Kent’e göndermişler. Ben ancak 2 haftalıkken gelip görebildim. 53 gün sonra artık bebeğimizi evimize götürebiliyoruz. İyi ki bebeğimden vazgeçmemişim. Başta Tunç bey olmak üzere kızımı yaşatan, büyüten tüm hekim ve hemşirelere sonsuz teşekkürler” diye konuştu.