Muğla’nın yeni kozları tarih, kültür ve yemek

EMITT Fuarı’nda sektör temsilcilerini ağırlayan Büyükşehir Başkanı Gürün, “Turizm potansiyelimizi ortaya çıkaracak yatırımlar için kaynak, bu parayı kazanmak için de nitelikli turisti çekmek gerekiyor” diye konuştu.

Dün sona eren 24 EMITT Fuarı’nda Muğla ve ilçelerinin standlarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, katılımcılara şehrin turizm destinasyonunu tanıtmak ve de bilgilendirmek amacıyla resepsiyon düzenledi.

Muğla’nın turizm potansiyeli ve yapılması gerekenleri anlatan Gürün, “Türkiye’nin en fazla turist ağırlayan üçüncü iliyiz ama turist başına kazancımız yeterli değil. Kişisel harcamanın yüksek olduğu farklı turizm alternatiflerin yaratılması için, sadece deniz-güneş-kum üçlüsünü değil; tarih, kültür ve gastronomi başlıklarını da kullanıp daha nitelikli turist ağırlayabiliriz. Ayrıca tarımla turizmi birleştirip müthiş bir tüketim olan kıyı ile bağ kurmak gerekiyor. Her türlü zenginliğe sahip Muğla’yı ucuza pazarlamamalıyız. Benim bu kadar güzelliğim ve özelliğim varsa, dönüşümü sağlamak adına değerinde pazarlamam şart” diye konuştu.

‘2020, umut veriyor’

2019 yılını turizm açısından iyi geçirdiklerini sözlerine ekleyen Gürün, “2020 Thomas Cook’un iflasına rağmen şimdi yapılan anlaşmalar ve rezervasyonlara göre 2020’nin 2019’dan çok daha iyi geçeceğini umuyoruz ancak şuan Çin’de yaşanmakta olan bir virüs problemi var. Ne kadar sürer, ne kadar etkiler bunun hesabını yapabilmek mümkün değil” dedi.