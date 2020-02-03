BİST119.140-0,59EURO6,64-0,05USD5,98-0,03ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Muğla’nın yeni kozları tarih, kültür ve yemek
    ABONE OL
    03.02.2020 - 00:10 | | DHA

    Muğla’nın yeni kozları tarih, kültür ve yemek

    Muğla’nın yeni kozları tarih, kültür ve yemek

    EMITT Fuarı’nda sektör temsilcilerini ağırlayan Büyükşehir Başkanı Gürün, “Turizm potansiyelimizi ortaya çıkaracak yatırımlar için kaynak, bu parayı kazanmak için de nitelikli turisti çekmek gerekiyor” diye konuştu.

    Dün sona eren 24 EMITT Fuarı’nda Muğla ve ilçelerinin standlarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, katılımcılara şehrin turizm destinasyonunu tanıtmak ve de bilgilendirmek amacıyla resepsiyon düzenledi.

    Muğla’nın turizm potansiyeli ve yapılması gerekenleri anlatan Gürün, “Türkiye’nin en fazla turist ağırlayan üçüncü iliyiz ama turist başına kazancımız yeterli değil. Kişisel harcamanın yüksek olduğu farklı turizm alternatiflerin yaratılması için, sadece deniz-güneş-kum üçlüsünü değil; tarih, kültür ve gastronomi başlıklarını da kullanıp daha nitelikli turist ağırlayabiliriz. Ayrıca tarımla turizmi birleştirip müthiş bir tüketim olan kıyı ile bağ kurmak gerekiyor. Her türlü zenginliğe sahip Muğla’yı ucuza pazarlamamalıyız. Benim bu kadar güzelliğim ve özelliğim varsa, dönüşümü sağlamak adına değerinde  pazarlamam şart” diye konuştu.

    ‘2020, umut veriyor’

    2019 yılını turizm açısından iyi geçirdiklerini sözlerine ekleyen Gürün, “2020 Thomas Cook’un iflasına rağmen şimdi yapılan anlaşmalar ve rezervasyonlara göre 2020’nin 2019’dan çok daha iyi geçeceğini umuyoruz ancak şuan Çin’de yaşanmakta olan bir virüs problemi var. Ne kadar sürer, ne kadar etkiler bunun hesabını yapabilmek mümkün değil” dedi.

    Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
    daha fazla video için
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

    Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber