Murat Uslu veda etti

Murat veda yazısında, “3.5 sene formasını terlettiğim, armasını göğsümde taşımaktan hep gurur duyduğum Büyük Altay ile sözleşmemin bitmesiyle birlikte yol ayrımına geldik. Bu süre zarfında iki tane şampiyonluk yaşayıp Altay’ın 1. Lig’e çıkması için elimden gelen mücadeleyi verdim. Üzüldüğümüz günler de oldu, mutluluktan ağladığımız günler de. Bu forma altında yaşadığım şampiyonlukları ömrüm boyunca unutmayacağım. Herkese teşekkür ederim. Büyük Altay önümüzdeki süreçte umarım hak ettiği Süper Lig’e yükselecektir” ifadelerini kullandı.