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    HaberlerEge Haberleri Murat Uslu veda etti
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    17.08.2020 - 00:00 |

    Murat Uslu veda etti

    Altay’da 3. Lig’den bu yana forma giyen sağ bek Mustafa Murat Uslu, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

    Murat Uslu veda etti

    Murat veda yazısında, “3.5 sene formasını terlettiğim, armasını göğsümde taşımaktan hep gurur duyduğum Büyük Altay ile sözleşmemin bitmesiyle birlikte yol ayrımına geldik. Bu süre zarfında iki tane şampiyonluk yaşayıp Altay’ın 1. Lig’e çıkması için elimden gelen mücadeleyi verdim. Üzüldüğümüz günler de oldu, mutluluktan ağladığımız günler de. Bu forma altında yaşadığım şampiyonlukları ömrüm boyunca unutmayacağım. Herkese teşekkür ederim. Büyük Altay önümüzdeki süreçte umarım hak ettiği Süper Lig’e yükselecektir” ifadelerini kullandı.

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