Mutfak ve tasarım aşkı pastalarda hayat buldu

Hobisini işe dönüştürmeye karar veren mimar Simge Kırım, aldığı aşçılık eğitiminin ardından, pastacılığa yöneldi. Zaman içinde kendi estetik ve tasarım anlayışıyla geliştirdiği pastalarını Sim’s Kitchen markasıyla İzmirlilerle buluşturan Kırım, “Kendimi mimar-pastacı olarak tanımlıyorum. Mesleğimdeki aşamaları takip edip aynı disiplinle pastalarımı yapıyorum. Her pasta benim için proje gibi” dedi. Kırım, kişiye özel pasta kavramının önemli temsilcilerinden olmaya aday Sim’s Kitchen’in gelecek planlarını anlattı.

- Küçükken ne olmak istediğini sorulduğunda ne söylüyordunuz? Bildiğim kadarıyla hem mimar hem pastacı hem de aşçısınız… Bu üçlü nasıl bir araya geldi?

Mimar ya da pastacı olmak küçüklüğümde hayalimdi diyemem. İlkokul yıllarından bu zamana kadar hep bir şeyleri bir araya getirmeyi, resim yapmayı, kağıtları kesmeyi sevdiğimi hatırlıyorum. Mimarlık bu sevgimi karşılıyordu, severek okudum ve mesleğimi hala seviyorum. İstanbul’da mimarlık okuduktan sonra İzmir’e döndüm. Birkaç yıl özel sektörde çalıştım. İşsiz olarak geçirdiğim bir dönemde de hobilerime yöneldim. En sevdiğim yer mutfak olduğu için, Instagram’da yaptığım tatlı ve yemekleri paylaşmaya başladım. Konusu her ne olursa olsun eğitimli olmak gerekli diye düşünüp iki yıl aşçılık okudum. Pastalarda estetik ve tasarım yönü kuvvetli olduğundan sanırım, ilgimi yemeklere göre daha fazla çekti ve tamamen kendi kendine gelişti. Toplamda beş yıldır pastacılıkla ilgili teknikler öğreniyor ve bu dünyayı keşfediyorum. Mutfak sevgim hem pastacılığı hem de mimarlığı bir araya getirdi diyebilirim.

‘Hazırlarken çok eğleniyorum’

- Mimar kimliğinizi bırakıp pastacı kimliğinize bürünme kararını nasıl verdiniz?

Bu konuda büyük kararsızlık yaşadım. Bir dönem hem mimar hem pastacı olarak çalışıyordum. Gündüz mimarlık yaparken akşam aldığım siparişleri yetiştiriyordum. İkisini de çok sevdiğim için seçim yapmak zordu. Karar verebilmek adına beraber yürüterek düşünme sürecine girdim. İkisini de hayatımda tutmak isteyerek zor bir yol seçtim sanırım. Yeni gelişen ‘kişiye özel pasta’ kavramıyla beraber, mimarlık yani tasarım mutfağıma girdi ve böylece tercih yapmak zorunda kalmadım. Benim için ‘mimar pastacı’ kavramı oluştu. Mesleğimin tüm aşamalarını mutfağa entegre ettim. Müşteri ihtiyaçları, onlara uygun tasarımlar, ürün ortaya koymak ve memnuniyet almak gibi aşamalarıyla yani mimari disiplinle pastalarımı yapıyorum. Her pasta yeni bir proje benim için. Herkes pastalarda kendinden bir şeyler bulmak istiyor. Esprili bir yorum ile eğlenmek istiyor. Bende bu açıdan bakıyorum ve yaparken önce ben eğleniyorum. Son iki yıldır da aktif olarak sadece pasta tasarlıyor, yapıyor ve satıyorum.

- Yaptığınız pastaların tamamı yenilebiliyor mu? Süslemeler, boyalı kısımlar…

Pastalarımın sadece görsel güzelliğini değil, lezzetli ve yenilebilir olmasını çok önemsiyorum. Pastalarımda gıda standartlarına uygun boyalar, şeker ve süslemeler kullanıyorum. Ancak tasarımın iyi olması adına resim, canlı çiçek gibi ürünler kullanmayı da seviyorum. Müşterilerimi tüm detaylarla ilgili bilgilendiriyorum.

- En çok hangi tür pastalar sipariş veriliyor ve siz hangisini yapmayı daha çok seviyorsunuz?

Harf pastalarım oldukça popüler oldu. Ben de en çok harf pastaları ve nişan pastalarını yapmayı seviyorum. Çiçekli ve romantik tasarımlar en çok hoşuma gidenler. Yeni çıkardığım harf makaron kutuları da çok seviliyor. Hediye etmek için güzel bir alternatif oldu.

- Pastaların tamamını siz mi hazırlıyorsunuz, bir ekibiniz var mı?

Pastaların tamamını tek başıma evimde oluşturduğum atölyemde tasarlıyorum. Siparişin alınması, kişiye özel isteklerin işlenmesi ve teslimatı gibi tüm konularla kendim ilgileniyorum. Şu an için yetişmek mümkün ama ekip kurmak daha çok hizmet verebiliyor olmak en büyük arzum.

İmalathane hayali

- Şubeleşmeyi düşünüyor musunuz?

Pastalarımın hem lezzeti hem görüntüsüyle ilgili aldığım tepkiler bana büyük hayaller kurduruyor. Evde çalışmak daha rahat daha verimli olmayı sağlıyor bence ama talep yoğun olursa tabi ki çok mutlu olurum. Bir atölye veya imalathane açma hayalimi pandemi süreciyle biraz erteledim. Şimdilik İzmir içinde ve Çeşme’de ağırlıklı olarak sipariş alarak ürün teslim ediyorum.

- Müşterileriniz sizinle iletişime geçtikleri andan itibaren süreç nasıl ilerliyor?

Instagram sayfamdan mesaj atıp bana her an ulaşabiliyorlar. Hazırlık süreci için tarihlerini öğreniyorum, istediklerini anlatıyorlar. Görsel ögelerle, örneklerle açıklamalar yapıyorum, pasta içeriklerini yine görsellerle destekliyorum. Karar verdikten sonra en taze şekilde pastalarını hazırlıyorum. Direkt elden teslim ettiğim gibi ücretli şekilde teslimat da yapabiliyorum.

- Bugüne kadar işinize dair en mutlu olduğunuz ya da unutamadığınız anınız nedir?

Yaptığım işin sonucunda birilerini memnun etmiş ve tekrar 2. kez tercih edilmiş olmak beni en çok mutlu eden kısım oluyor. Ama bir gün gazetede yaptığım işleri anlatıyor olmak samimiyetle söylüyorum en çok mutlu olduğum an olarak kalacak.