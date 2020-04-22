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    22.04.2020 - 07:00 |

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    Hayatımıza dahil olan “Evde kal” uygulamasının öğrenciler ve velilere bazı zorluklar yaşattığına dikkat çeken İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Rehberlik Birimi, önemli ipuçları verdi.

    Mutlaka günü programlayın

    Hayatımıza dahil olan “Evde kal” uygulamasının öğrenciler ve velilere bazı zorluklar yaşattığına dikkat çeken İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Rehberlik Birimi, önemli ipuçları verdi. Her çocuğun günlük rutinine devam etmesinin önemli olduğu, çocuğun isteklerini de içeren, birlikte vakit geçirmeyi sağlayacak bir plan hazırlanması, ev işlerine katılması sağlanıp sorumluluk duygusunun aşılanması, ayrıca bağımsız davranma isteklerine de fırsat verilmesi gerektiği ifade edildi. Spor ve sanat faaliyetlerinin de programa dahil edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

    Dersler Çamportal’da

    İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer, ickegitim.com adresi üzerinden yürütülen uzaktan eğitim sistemini kurdukları bilgisini verdi. Hem online programları, hem okula ait öğrenci ve veli bilgilendirme platformu Çamportal’ı aktif olarak kullandıklarını belirten Gençer, “Tüm öğretmenlerimiz konu anlatımı yaptıkları videoları sistem içerisine yüklüyor, öğrencilerimiz olağan akışta konularını takip ediyor. Ödevler öğretmenlerce kontrol ediliyor” dedi.

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