Nakliyeciler arı gibi çalışıyor

Kayseri’den gelen Sinan Kızmaz, “İzmir’deki arkadaşlarım işlerin yoğun olmasından dolayı asansör ihtiyacı olduğunu söyledi. Hem vatandaşa hizmet ediyoruz hem de bize iş kapısı oluyor” dedi. Asansörlü kamyonuyla Ankara’dan gelen Fazlı Akarsu da, “Fırsatçılık yapanlar olmuş. Sadece asansör kurmak için 500 lira istemişler. Aynı hizmeti 300 liraya veriyoruz. Günde 10 ev taşıdığımız oluyor” diye konuştu. Yine Ankara’dan gelen Erdi Mor, “Destek için buradayız. Günde 3-4 daire taşıyoruz. En fazla 2 bin liraya taşıyoruz. Bu süreç 15 gün daha devam eder gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.



Yeterli mi değil mi?



İzmir’deki firmaların yetersiz kaldığını aktaran Yavuz Yılmaz, “1 saat süre veriliyor. O yüzden dışarıdan gelen arkadaşların faydası oldu” ifadelerini kullandı. İzmir’deki nakliyecilerin yeterli olduğunu dile getiren Cihan Giden ise “Başka şehirlerden nakliyeci gelmesini fırsatçılık olarak görüyorum. İzmir firmasıyız ama asansörümüz boş duruyor. Bin 500 ile 2 bin liraya ev taşıyoruz. Durumu olmayanlardan para bile almadığımız oluyor” dedi.



Bayraklı’dan kaçıyorlar



Bayraklı’da evi sağlam olsun olmasın herkesin kaçtığını anlatan bölge sakini Saniye Zoral, “Ne olacağı belli değil. Karşıdaki bina bir anda gözümüzün önünde yıkıldı” diye konuştu. Depremde evi ağır hasar alan Bilgen Ezircan da “Herkesin psikolojisi bozuk. Buranın zemininden çok korkuluyor, binaların durumunu ve yıkılan evleri görünce aynı şeyi yaşamaktan korktukları için taşınmayı düşünen çok kişi var” dedi.