Naylonlu önlem

MANİSA’nın Kula ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse karşı müşterilerle çalışanlar arasına şeffaf naylon çekerek önlem aldı. Eczane içine virüse karşı alınan tedbirler ile ilgili uyarı yazıları da asan Talat Eser, müşteri ile şeffaf naylon perdenin arkasından iletişim kuruyor, açılan küçük bölümden ilaçları veriyor. Virüs salgını nedeniyle böyle bir önlem aldıklarını belirten Eser, ilgili birimler tarafından alınan tedbirlerin yanısıra vatandaşların ve esnafın da bu önlemlere duyarlı olması gerektiğini söyledi. Eser, vatandaşların özellikle ‘evde kal’ çağrısına uymalarını istedi.



