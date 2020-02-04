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    04.02.2020 - 07:00 |

    Naz Kafe, üç yıl baronun

    BAYRAKLI Belediyesi ile İzmir Barosu arasında protokol imzalandı, Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Naz Kafe, üç yıllığına baroya kiralandı.

    Naz Kafe, üç yıl baronun

    BAYRAKLI Belediyesi ile İzmir Barosu arasında protokol imzalandı, Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Naz Kafe, üç yıllığına baroya kiralandı. Belediye Başkanı Serdar Sandal ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel tarafından imzalanan protokol kapsamında İzmir Adliyesi’ne yakın mevkide bulunan kafeteryadan gerek vatandaşlar, gerekse avukatlar ve avukat çalışanları faydalanabilecek. Belediye Meclisi kararıyla onaylanan kiralama işleminin süresi üç yıl olarak belirlendi. İmza töreninde konuşan Başkan Sandal, belediyeye gelir kazandıracak uygulamanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. Baro Başkanı Yücel de, desteklerinden dolayı Başkan Sandal’a teşekkür etti.

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