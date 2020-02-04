04.02.2020 - 07:00 |
Naz Kafe, üç yıl baronun
BAYRAKLI Belediyesi ile İzmir Barosu arasında protokol imzalandı, Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Naz Kafe, üç yıllığına baroya kiralandı.
BAYRAKLI Belediyesi ile İzmir Barosu arasında protokol imzalandı, Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Naz Kafe, üç yıllığına baroya kiralandı. Belediye Başkanı Serdar Sandal ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel tarafından imzalanan protokol kapsamında İzmir Adliyesi’ne yakın mevkide bulunan kafeteryadan gerek vatandaşlar, gerekse avukatlar ve avukat çalışanları faydalanabilecek. Belediye Meclisi kararıyla onaylanan kiralama işleminin süresi üç yıl olarak belirlendi. İmza töreninde konuşan Başkan Sandal, belediyeye gelir kazandıracak uygulamanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. Baro Başkanı Yücel de, desteklerinden dolayı Başkan Sandal’a teşekkür etti.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.