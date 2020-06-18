Nazilli BLD topbaşı yapıyor

Devam eden belirsizliğe rağmen sahaya inme kararı alan Nazilli, bugün Yıldırım Demirören Tesisleri’nde kampa girecek. Bu kadar uzun süre futbola ara verdikten sonra öngörülen 3 haftalık kamp döneminin yeniden hazırlanmak için yetersiz olduğunu belirten Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Sıcak hava şartları ve uzun süre futboldan ayrı kalan oyuncularımızı sahaya tekrar odaklamak zor olacak. Ama biz zorun da üstesinden geleceğiz. Hedefimiz Play Off’a kalmak” diye konuştu.