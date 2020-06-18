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    HaberlerEge Haberleri Nazilli BLD topbaşı yapıyor
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    18.06.2020 - 00:00 |

    Nazilli BLD topbaşı yapıyor

    Virüs nedeniyle duran alt liglerin devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken Nazilli Belediyespor antrenmanlarına yarın yeniden başlayacak.

    Nazilli BLD topbaşı yapıyor

    Devam eden belirsizliğe rağmen sahaya inme kararı alan Nazilli, bugün Yıldırım Demirören Tesisleri’nde kampa girecek. Bu kadar uzun süre futbola ara verdikten sonra öngörülen 3 haftalık kamp döneminin yeniden hazırlanmak için yetersiz olduğunu belirten Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Sıcak hava şartları ve uzun süre futboldan ayrı kalan oyuncularımızı sahaya tekrar odaklamak zor olacak. Ama biz zorun da üstesinden geleceğiz. Hedefimiz Play Off’a kalmak” diye konuştu.

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