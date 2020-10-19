19.10.2020 - 00:00 |
Nazilli’de kral uyandı
Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta Nazilli Belediyespor’a sezon başında Muğlaspor’dan gol kralı unvanıyla transfer edilen ancak ligin ilk 4 haftasında Muhammet Ali Aydın’ın gerisinde kalarak hiç gol atamayan santrfor Murat Can Bölükbaşı, kendine geldi.
Teknik Direktör Hasan Şermet’in İskenderun FK deplasmanında ilk 11’de sahaya sürdüğü 27 yaşındaki futbolcu, gol orucunu bozdu. 64’te Murat Can, takımını 1-0 öne geçirdi. 78’de Aytaç’ın çizgiden çevirdiği topu tamamlayan deneyimli oyuncu, takımının üçüncü kendisinin de ikinci golünü kaydetti. Muhteşem bir performans sergileyen Murat Can, umut verdi.