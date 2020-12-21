Online abonelik sistemine ilgi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirdiği online hizmetler vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Denizlililer, DESKİ Genel Müdürlüğü’ne gitmeden kurumun resmi internet sitesi www.deski.gov.tr’den birçok işlemini yapabiliyor. Vatandaşlar ev ya da işyerlerinden yapacağı online başvuru ile abonelik işlemleri, abone devir işlemleri, abonelik iptal işlemleri, güvence bedeli işlemleri, su açma kapatma işlemleri, endeks işlemleri, fatura işlemleri, tarife işlemleri, abone bilgi güncelleme işlemleri, sayaç bildirim işlemleri, mühürleme ve plaka işlemleri gibi hizmetleri alabiliyor. Online müracaatın ardından DESKİ ekipleri vatandaşların ayağına kadar giderek söz konusu başvuru işlemlerini tamamlıyor.

Teknolojik altyapı

Kovid-19 konusunda çok hassas olduklarını, çünkü vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Tüm tedbirlerimize had safhada devam ediyoruz. Teknolojik altyapımızı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çok verimli kullanıyoruz” dedi.

Online abonelik işlemleriyle ilgili bilgi almak veya işlemlerinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar ise DESKİ bünyesinde 7/24 hizmet veren “Alo 185” çağrı merkezini arayabilir.