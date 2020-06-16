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    HaberlerEge Haberleri Online Tüp Bebek Okulu’nda eğitim başladı
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    16.06.2020 - 07:00 |

    Online Tüp Bebek Okulu’nda eğitim başladı

    Medical Park İzmir Hastanesi, Türkiye’nin ilk ‘Online Tüp Bebek Okulu’nu açtı.

    Online Tüp Bebek Okulu’nda eğitim başladı

    Medical Park İzmir Hastanesi, Türkiye’nin ilk ‘Online Tüp Bebek Okulu’nu açtı. Yarın sonra erecek iki günlük eğitimde, tüp bebek tedavisi ve kısırlık ile ilgili merak edilen tüm sorular uzmanlar tarafından yanıtlanacak. Eğitim, Türkiye Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Başkanı ve Medical Park İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, Hemşire Berna Koç ve Nuray Kaya tarafından verilecek.
    ‘Sağlığa dikkat!’
    Yoğun tecrübe ve yüksek teknoloji ile yapılmış hizmetleri duyurmak, bilgi düzeyini yükseltmek ve kolaylıkla bu hizmete ulaşılmasını sağlamak için yola çıktıkların belirten Işık, anne baba adaylarına şu önerilerde bulundu:
    “Düzenli beslenin, sebze, meyve, bitki çayları ve bol sıvı tüketimine dikkat edin. Günde 8 saat uyumalı, geç yatmamalı ve sabah erken kalkmalısınız. Çalışıyorsanız, temponuzu biraz azaltmaya gayret edin. Yorgunluk tedavinizi olumsuz etkileyebilir. Sigara içiyorsanız bırakmalısınız. Sigara yüzde 13 oranında kısırlık nedenidir. Hem yumurta hem de sperm kalitesini olumsuz etkiler.”
    Herkese açık olan Tüp Bebek Okulu’na 0 232 399 50 50 numaralı telefondan kayıt yaptırılabilir.

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