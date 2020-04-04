Oyuncaklar sevindirdi

Sındırgı’da anneanneleri Halime Kiraz’ı ziyarete gelen ve virüs tedbirleri nedeniyle İzmir’de sağlık çalışanı anne ve babalarının yanına gidemeyen Yağmur ve Uğur’un oyuncak talebini, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş karşıladı. Çocukları ziyaret ederek oyuncaklarını veren Başkan Yavaş, “Onları biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere” şeklinde konuştu.