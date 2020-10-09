Özel Sağlık’ta ilk izsiz ameliyat

Gözde Grubu bünyesinde uzun bir aradan sonra kapılarını yeniden açan Özel Sağlık Hastanesi’nde göreve başlayan Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özer Makay, hastanenin ilk izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştirdi. Operasyonun görünür hiçbir iz olmaksızın yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Özer Makay, hastanın günlük yaşamına erkenden dönebildiğini de dile getirdi. İzsiz tiroid ameliyatının kesi yapılmadan gerçekleştirildiğini anlatan Makay, “Ameliyatı alt dudaktan girerek, endoskobik cihaz kullanılarak oluşturulan 3 tünel aracılığıyla yapıyoruz. Açık ameliyatta hastanın boynunda iz kalıyor. Bu ameliyatta ise bu iz oluşmadığı için bazı hastalar tarafından daha çok tercih ediliyor” dedi. Makay, izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştiren önemli merkezlerden biri olmak istediklerini söyledi.