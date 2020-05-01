BİST101.110-0.48EURO7.651.30USD6.990.59ALTIN378.26-1.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Özgür eskiyi arattı
    ABONE OL
    01.05.2020 - 00:00 |

    Özgür eskiyi arattı

    Karşıyaka’da Özgür Güler, son haftalarda 11’e dönmeyi başarmasına rağmen bu yıl geçen sezon ki performansını aradı.

    Özgür eskiyi arattı

    Kariyerinin ikinci yılını yaşadığı geçen sezon, 19’u ilk 11’de 23 maçta, 1782 dakika forma giyerek attığı 6 golle takımın Play Off oynamasında büyük pay sağlayan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise haftalarca kulübeyi mesken tuttu. Bu yıl da 23 maçta oynamasına rağmen bunların yalnız 12’sinde ilk 11’de forma giyip 1025 dakika sahada kalabilen sol kanat oyuncusu, yalnız 1 kez ağları sarsabildi. Sezonun ilk 4 maçında ilk 11’in değişilmez isimlerinden olan Özgür, teknik heyette yaşanan değişiklik sonrası aylarca as kadroya giremedikten sonra son 6 maçta 11’e dönmüştü.

    Profesör doktor motosiklet kazasında hayatını kaybettiŞişli'de meydana gelen trafik kazasında, KBB Uzmanı Prof. Dr. Burak Erdamar hayatını kaybetti.Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy istikametinde motosikletiyle seyreden ve özel bir hastahanede kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Burak Erdamar, yolun sağında duran bir araca çarptı.
    daha fazla video için
    Canlı yayına katılan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü tabureden böyle düştüAntalya'da Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü (60), internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken oturduğu tabureden düştü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi | 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Son dakika haberi | 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    30 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 654. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası! 6 bilen çıktı mı?

    30 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 654. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası! 6 bilen çıktı mı?

    Sıradaki Haber