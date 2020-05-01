01.05.2020 - 00:00 |
Özgür eskiyi arattı
Karşıyaka’da Özgür Güler, son haftalarda 11’e dönmeyi başarmasına rağmen bu yıl geçen sezon ki performansını aradı.
Kariyerinin ikinci yılını yaşadığı geçen sezon, 19’u ilk 11’de 23 maçta, 1782 dakika forma giyerek attığı 6 golle takımın Play Off oynamasında büyük pay sağlayan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise haftalarca kulübeyi mesken tuttu. Bu yıl da 23 maçta oynamasına rağmen bunların yalnız 12’sinde ilk 11’de forma giyip 1025 dakika sahada kalabilen sol kanat oyuncusu, yalnız 1 kez ağları sarsabildi. Sezonun ilk 4 maçında ilk 11’in değişilmez isimlerinden olan Özgür, teknik heyette yaşanan değişiklik sonrası aylarca as kadroya giremedikten sonra son 6 maçta 11’e dönmüştü.
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