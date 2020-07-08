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    HaberlerEge Haberleri Panayır, kapılarını açtı
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    08.07.2020 - 07:00 | | AYBERK GÖKBAK

    Panayır, kapılarını açtı

    Veranda, Ahali, Avlu markalarının yaratıcıları, Alaçatı’nın en güzel koyunda, açık hava bir gastro park kurdu.

    Panayır, kapılarını açtı

    Veranda, Ahali, Avlu markalarının yaratıcıları, Alaçatı’nın en güzel koyunda, açık hava bir gastro park kurdu. Konuklarının, geniş masalarda, plaj sandalyelerinde ve minderlerde yeni normal kurallarına uygun, rahat zaman geçirmelerini sağlayan Panayır, farklı lezzetler de sunuyor. 17.00-00.00 arasında günbatımına uygun, 20.00’den sonra da eski müziklerin dinlenebileceği Panayır’ın kurucu ortakları Yasin Cem Kandemir ile Özgür Çetin, “Burayı Alaçatı’nın değerleri arasına sokmak istiyoruz. Yoğun çaba harcadık, konuklarımızı ağırlayacak olmanın mutluluğu içindeyiz” dedi. Şefler Eren Kesimer, Hasan Özer ve Burak Görgün de lezzetleriyle iddialı olduklarını söyledi.

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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