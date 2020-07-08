Panayır, kapılarını açtı

Veranda, Ahali, Avlu markalarının yaratıcıları, Alaçatı’nın en güzel koyunda, açık hava bir gastro park kurdu. Konuklarının, geniş masalarda, plaj sandalyelerinde ve minderlerde yeni normal kurallarına uygun, rahat zaman geçirmelerini sağlayan Panayır, farklı lezzetler de sunuyor. 17.00-00.00 arasında günbatımına uygun, 20.00’den sonra da eski müziklerin dinlenebileceği Panayır’ın kurucu ortakları Yasin Cem Kandemir ile Özgür Çetin, “Burayı Alaçatı’nın değerleri arasına sokmak istiyoruz. Yoğun çaba harcadık, konuklarımızı ağırlayacak olmanın mutluluğu içindeyiz” dedi. Şefler Eren Kesimer, Hasan Özer ve Burak Görgün de lezzetleriyle iddialı olduklarını söyledi.



