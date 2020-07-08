‘Pandemide iş dünyasına destekler nefes aldırır’

İZTO Başkanı Mahmut Özgener’in başkanlığında toplanan EGİAD Danışma Kurulu, pandemi sürecini ve gelecekteki etkilerini değerlendirdi. Ekonomik dalgalanmayı azaltmak için doğru tespitler yapılması gerektiğinin önemine değinen Özgener, “Önümüzdeki dönemde ekonomik dalgalanmayı azaltmak için, bugün yaptığımız hasar tespitlerinin ve ekonomik kararların doğruluğuna ihtiyacımız var. İzmir’deki bazı darboğazları gözden geçirmek ve çözümler bulmak için de bu uygun bir zaman. Ülke ekonomisine katkının artırılması gerekiyor” diye konuştu. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan da, “Firmaların en büyük sıkıntısı nakit akışı. Üretime düşük sermaye ile devam ettikleri göz önüne alınırsa şu dönemdeki zararları da eklersek; desteklenmedikleri takdirde bu kadar büyük zararla yola devam etmeleri mümkün olamaz” dedi. Toplantıda konuşan EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter ise, pandemi sürecindeki tehditler ve fırsatlara ilişkin EGİAD’ın ayrıntılı bir çalışma yapabileceğine vurgu yaptı.