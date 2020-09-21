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    21.09.2020 - 00:00 | | İZMİR Milliyet

    Pınar Cup 2020 şampiyonu kaf kaf oldu

    Pınar Karşıyaka adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pınar Cup Turnuvası bu yıl 17 -19 Eylül 2020 tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleşti.

    Pınar Cup 2020 şampiyonu kaf kaf oldu

    Turnuvaya, Pınar Karşıyaka’nın yanı sıra Petkimspor ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece takımları katıldı. Pınar Cup 2020’nin kapanış mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi’ni 81-62’lik skorla mağlup ederek turnuvayı şampiyonlukla tamamladı. Pınar Cup 2020 ödül töreninde Pınar Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı, Pınar Cup 2020 şampiyonluk ödülünü Pınar Karşıyaka basketbol takım kaptanı Semih Erden’e takdim etti.

    Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Dr. Cem Karas ise Büyükçekmece Basketbol’a Pınar Cup 2020’ye katılımlarından dolayı teşekkür plaketini verdi. Pınar olarak 22 yıldır Pınar Karşıyaka’ya desteklerinin artarak devam ettiğini belirten Mehmet Aykırı, “Pınar Karşıyaka'nın sezona Pınar Cup şampiyonluğu ile başlaması bizi gururlandırdı. 2020-2021 sezonunda da daha büyük başarılara imza atacaklarına olan inancımız tam” diye konuştu.

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