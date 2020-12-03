Pınar Et’ten vegan ürünler

Hayvansal protein içeren gıdalar konusundaki tecrübelerini, bitkisel ürünler pazarına da taşımayı planladıklarını belirten Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için Pınar Falafel ve Pınar Veggie Bites ürün ailesine 2021 yılında bitki bazlı yeni ürünler eklemeyi amaçlıyoruz. Yeni vegan ürünlerimiz Pınar Falafel ve Pınar Veggie Bites’ı ilk olarak Irak pazarına sunduk. Irak’tan sonra önümüzdeki aylarda Körfez ülkeleri, Azerbaycan, ABD ve Avrupa pazarlarına da sunacağız. Yeni ürünlerimiz, aralık ayında Türk tüketicilerimizle de buluşacak” dedi.