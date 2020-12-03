BİST1.3250.02EURO9.520.05USD7.85-0.02ALTIN462.121.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pınar Et’ten vegan ürünler
    ABONE OL
    03.12.2020 - 00:03 |

    Pınar Et’ten vegan ürünler

    Pınar Et, yenilikçi kimliği ve inovatif yaklaşımıyla yepyeni iki ürün piyasaya sundu. Vegan tarzı beslenmeyi tercih edenler için Pınar Falafel ve Pınar Veggie Bites, ihracat pazarlarında satışa başladı.

    Pınar Et’ten vegan ürünler

    Hayvansal protein içeren gıdalar konusundaki tecrübelerini, bitkisel ürünler pazarına da taşımayı planladıklarını belirten Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için Pınar Falafel ve Pınar Veggie Bites ürün ailesine 2021 yılında bitki bazlı yeni ürünler eklemeyi amaçlıyoruz. Yeni vegan ürünlerimiz Pınar Falafel ve Pınar Veggie Bites’ı ilk olarak Irak pazarına sunduk. Irak’tan sonra önümüzdeki aylarda Körfez ülkeleri, Azerbaycan, ABD ve Avrupa pazarlarına da sunacağız. Yeni ürünlerimiz, aralık ayında Türk tüketicilerimizle de buluşacak” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Henüz 1 aylık... Apartman önüne terk edildi

    Henüz 1 aylık... Apartman önüne terk edildi

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    Koronavirüs aşısı için tarih netleşti! Korona aşısı ne zaman, kimlere uygulanacak?

    Koronavirüs aşısı için tarih netleşti! Korona aşısı ne zaman, kimlere uygulanacak?

    Sıradaki Haber