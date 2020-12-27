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    HaberlerEge Haberleri Pınar Karşıyaka 6’da 6 istiyor
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    27.12.2020 - 00:00 |

    Pınar Karşıyaka 6’da 6 istiyor

    ING Basketbol Süper Ligi’nde art arda 5 galibiyetle üçüncü sıraya tırmanıp zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, bugün OGM Ormanspor’u konuk edeceği karşılaşmada seriyi sürdürmeye çalışacak.

    Pınar Karşıyaka 6’da 6 istiyor

    Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.15’te yapılacak. Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Brose Bamberg’e evinde 76-70 yenilmenin şokunu yaşayan Karşıyaka, ligde 13 maçta 10 galibiyet elde ederken, alt sıralardaki Ormanspor ise 4 galibiyet alabildi.

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