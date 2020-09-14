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    HaberlerEge Haberleri Pınar Karşıyaka’da Kennedy yüzleri güldürdü
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    14.09.2020 - 00:00 |

    Pınar Karşıyaka’da Kennedy yüzleri güldürdü

    ING Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezona 2 hafta kala DJ Kennedy’nin Antalya’da oynanan Gloria Cup’ta yaşadığı sakatlıkla sarsılan Pınar Karşıyaka’ya iyi haber geldi.

    Pınar Karşıyaka’da Kennedy yüzleri güldürdü

    Diz çapraz bağlarının kopmasından korkulan ABDli forvetin çekilen MR’ında durumunun çok ciddi olmadığı görüldü. Yıldız basketbolcu 10 gün dinlenip tedavi sürecinin ardından parkelere dönecek. Kennedy, 17-19 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapılacak geleneksel Pınar Cup’ta görev yapamayacak.

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