11.09.2020 - 00:00 |
Pınar KSK final aşkına
ING Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon öncesi Antalya’da katıldığı Gloria Cup 2’deki ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko’yu baştan sona üstün götürdüğü mücadelede 72-65 yenerek iddiasını kanıtlayan Pınar Karşıyaka, bugün Kızılyıldız’la rakip olacak.
Gloria Sports Arena’da saat 20.30’da başlayacak karşılaşma D Smart’tan yayınlanacak. Karşıyaka rakibine yenildiği takdirde yarın Anadolu Efes’le oynayacak. Galip gelmesi durumunda ise pazar günü finale çıkacak.