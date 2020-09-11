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    11.09.2020 - 00:00 |

    Pınar KSK final aşkına

    ING Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon öncesi Antalya’da katıldığı Gloria Cup 2’deki ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko’yu baştan sona üstün götürdüğü mücadelede 72-65 yenerek iddiasını kanıtlayan Pınar Karşıyaka, bugün Kızılyıldız’la rakip olacak.

    Pınar KSK final aşkına

    Gloria Sports Arena’da saat 20.30’da başlayacak karşılaşma D Smart’tan yayınlanacak. Karşıyaka rakibine yenildiği takdirde yarın Anadolu Efes’le oynayacak. Galip gelmesi durumunda ise pazar günü finale çıkacak.

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