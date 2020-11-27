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    27.11.2020 - 07:00 |

    Pınar KSK zorlu periyotta

    ING Basketbol Süper Ligi’nde takımda yaşanan 7 koronavirüs vakasının ardından çıktığı ilk maçta HDI Sigorta Afyon BLD’yi farklı yenerek 7 maçta 5. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, milli ara sonrası çok zorlu bir periyoda girecek.

    Pınar KSK zorlu periyotta

    ING Basketbol Süper Ligi’nde takımda yaşanan 7 koronavirüs vakasının ardından çıktığı ilk maçta HDI Sigorta Afyon BLD’yi farklı yenerek 7 maçta 5. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, milli ara sonrası çok zorlu bir periyoda girecek. Ligde 2, Şampiyonlar Ligi’nde 1 maçı ertelenen Pınar KSK, 12 gün içinde 3’ü deplasmanda 5 maç oynayacak. Kaf Kaf, aralık ayı içinde ligde ve Avrupa’da 9 karşılaşmaya çıkacak. 1 Aralık Salı Anadolu Efes’e konuk olacak Karşıyaka, 4 Aralık Cuma Bahçeşehir Koleji’ni erteleme sınavında ağırlayıp 6 Aralık’ta Bursaspor deplasmanında terleyecek. Ardından Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’da Brose Baskets Bamberg’e konuk olacak yeşil kırmızılı ekip, 12 Aralık’ta ligde Fenerbahçe Beko’yla evinde oynayacak. 16 Aralık’ta yine Süper Lig’deki erteleme maçında Büyükçekmece deplasmanına çıkacak İzmir temsilcisi, 19 Aralık’ta Galatasaray’la rakip olacak. Pınar KSK zorlu aralık ayını 23 Aralık’ta Avrupa’da iç sahadaki Bamberg mücadelesi ve 27 Aralık’ta yine evinde çıkacağı OGM Ormanspor randevusuyla tamamlayacak.

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