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    HaberlerEge Haberleri Pınar KSK’de Kennedy parkeye dönmek istiyor
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    08.08.2020 - 00:00 |

    Pınar KSK’de Kennedy parkeye dönmek istiyor

    ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’nın yeniden anlaştığı ABD’li oyuncu David John Kennedy, sezonun başlamasını heyecanla beklediğini dile getirdi.

    Pınar KSK’de Kennedy parkeye dönmek istiyor

    Kennedy, tekrar İzmir’e dönmenin çok güzel olduğunu belirtti, “Geri döndüğüm için mutluyum. Bir an önce basketbol topunu elime alıp parkelere dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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