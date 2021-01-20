Rüya takım Manisa FK

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta istatistikleri altüst eden Manisa FK, Türkiye’nin namağlup tek takımı olmanın gururunu yaşıyor. Rakiplerini bir bir dize getiren siyah beyazlıları kaleme alan yazarlarımız “Bu takım hem Manisa’nın hem Ege’nin gurur kaynağıdır. Sezon sonu şampiyonluk istiyoruz” dedi.



Manisa FK’nın ilk yarı performansını nasıl buldunuz?



Hangi bölgelere takviye yapılması gerekiyor?



Neleri iyi yaptı, hangi noktada başarısız oldu?





Bülent Buda: Muhteşem bir ilk yarı performansı. En belirgin başarıları takıma şampiyonluk duygusunu derinden aşılayacak bir teknik adamla lige başlamaları. Şampiyonluğu istemenin en açık göstergesi bu girişimdi. Açık ara öndeler. Her şey iyi gidiyor. Bu doğrultudan bir sapma olacağını düşünmek bile bir tür fantezi. İlk kez bir futbol kulübünün yönüne, doğrultusuna, ulaşmak istediği amaca ilişkin erken tahminde bulunuyorum. Bu sezonu kesinlikle zirvede bitirecekler. Ve de Manisa’ya önümüzdeki sezonda eski günlerin büyük coşkusunu yaşatacaklar.



Fatih Tanfer: Manisa FK 48 puanla devreyi lider olarak kapadı. Geçen seneden olumlu olan hem liderliği bırakmadı hem de puan farkının kapanmasına izin vermedi. Evinde Uşakspor ve Sarıyer maçlarını da kazansa çok daha rahatlayacaktı. Puan ortalaması 2.6. Harika bir performans. Sezon başında Serkan Özbalta’nın bu takım için büyük bir güç olduğunu yazmıştım. O da hem beni hem de inananlarını yanıltmadı. Birinci yarıyı 48 puan ve +42 averajla lider bitiren bir takımın her şeyi iyi yaptığını söyleyebiliriz. Öncelikle büyük oyun disiplinleri vardı. Bekleri

Mehmet ve Erhan rakip takımların forveti kadar gol attı. Kadro güçlü. En büyük artıları rakiplerinin oyun anlayışları karşısında çözüm bulmalarıydı. Başarılarının önemli etkenlerinden birisi de kulüplerine içtenlikle bağlı olmaları ve inançlarıydı.

Cengiz Ergün gibi sevgisini ve bilgisini takıma veren bir onursal başkan, çalışkan kulüp başkanı ve yönetimi büyük fedakarlıklar yaptılar. İkinci yarı çok daha zor bir maç serisi olacak. Orta alana, defansa ve hücuma takviye şart diyorum. Bu kadar +42 averajı olan bir takıma niye hücum oyuncusu gerekli olsun diyebilirsiniz.



Hızlı Sertaç Çam, golcü Serdar Deliktaş çok başarılı. Ancak lig uzun. Misli.com’da izlediğim Uşak ve Sarıyer maçları tekrar izlenirse görüşümün haklılığı ortaya çıkacaktır.



Mehmet Demirtaş: İstatistikleri alt üst eden, profesyonel liglerde eşi benzeri olmayan nefis bir takım. Bu başarı kesinlikle bir tesadüf olarak görülemez. Temelleri geçtiğimiz sezonda atılan peri masalının bu sene gerçekleşmesi muhtemel olan harika bir hikaye. Attıkları gol ve elde ettikleri galibiyet sayısı, topladıkları puanlar, rakiplerine attıkları puan farkları ile liglerinde tek şampiyon adayı onlar. Samsunspor’u uğurladıkları 1. Lig’e şimdi onlar yolcu. Hem de yolu yarıladılar bile. Transfer politikalarını onlar daha iyi belirler, eksikleri sezerler ancak burada görünen bırakın eksikliği, fazlaları olduğu. Hepsi çok kaliteli, deneyimli, bu işin ehli çocuklar. Başarı onlarla gelecektir.