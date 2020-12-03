‘Sağlık emekçileri size minnettarız’

Sağlık çalışanlarına özverileri için teşekkür eden Başkan Oran, “Siz kahraman sağlık emekçileri, pek çoğumuzun korkuya teslim olduğu bu zor günlerde, bizlere cesaretinizle güç, gözlerinizle umut, ellerinizle hayat veriyorsunuz. Ayağınıza taş değmesin. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Hepimiz size minnettarız” dedi.