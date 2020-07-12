12.07.2020 - 00:03 |
Sahillerde hummalı çalışmalar sürüyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sorunsuz bir yaz sezonu geçirmek için sahillerde birçok çalışma yürütüyor.
Kendi imal ettiği; modern duş, cankurtaran kulesi, soyunma kabini, tuvalet üniteleri, yaşlı ve engelli vatandaşların denize daha rahat girebilmesi için plajlara rampalar yerleştiriliyor. Ekipler, turizmi canlı tutmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.