Satın alma sahiplen

Işıkkent Hayvan Barınağı’nda sahiplendirme organizasyonuna katılan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, “Büyükşehir’in verdiği destekle kent genelinde hem sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasında hem de sahiplendirilmesinde büyük yol alıyoruz. Sokak hayvanları naylon poşet gibi sokağa atılmamalı. Onlar mal değil can.” diye konuştu.

Sokak hayvanlarının hem Işıkkent hem Seyrek bakımevlerinde bakımlarının ve tedavililerinin yapıldığı, acil müdahale ekiplerinin 24 saat görev başında bulunduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran da, “Öncelikli hedefimiz bakımını yaptığımız bütün sokak hayvanlarını sahiplendirmek” dedi.

Hayvan dostları ile yuva bekleyen can dostlar her gün saat 13.00 ile 16.00 arasında Işıkkent Hayvan Barınağı’nda buluşuyor. Ayrıca, yuvaarayanpatiler.izmir.bel.tr sayfasından da barınaklardaki hayvanlar görülebilir.