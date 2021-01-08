BİST1.5220.00EURO9.00-0.15USD7.34-0.09ALTIN452.510.37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Satın alma sahiplen
    ABONE OL
    08.01.2021 - 07:00 |

    Satın alma sahiplen

    İzmir Büyükşehir Belediyesi “Satın alma sahiplen” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında tedavilerini tamamladığı binin üzerinde kedi ve köpeği sıcak yuvaya kavuşturdu.

    Satın alma sahiplen

    Işıkkent Hayvan Barınağı’nda sahiplendirme organizasyonuna katılan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, “Büyükşehir’in verdiği destekle kent genelinde hem sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasında hem de sahiplendirilmesinde büyük yol alıyoruz. Sokak hayvanları naylon poşet gibi sokağa atılmamalı. Onlar mal değil can.” diye konuştu.
    Sokak hayvanlarının hem Işıkkent hem Seyrek bakımevlerinde bakımlarının ve tedavililerinin yapıldığı, acil müdahale ekiplerinin 24 saat görev başında bulunduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran da, “Öncelikli hedefimiz bakımını yaptığımız bütün sokak hayvanlarını sahiplendirmek” dedi.
    Hayvan dostları ile yuva bekleyen can dostlar her gün saat 13.00 ile 16.00 arasında Işıkkent Hayvan Barınağı’nda buluşuyor. Ayrıca, yuvaarayanpatiler.izmir.bel.tr sayfasından da barınaklardaki hayvanlar görülebilir.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

    Sıradaki Haber