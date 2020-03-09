SAYGIN, UNUTULMADI

Geçen yıl yaşamını yitiren, Türkiye’nin en genç belediye başkanı, ilk kadın turizm bakanı ve yine ilk kadın çevre bakanı olan Işılay Saygın unutulmadı. Genel başkanlık yaptığı Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği tarafından İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen anma törenine; Saygın ile çalışan eski bakan ve belediye başkanları ile çok sayıda seveni katıldı.

Müze dileği vardı

Kürsüye çıkanlar Saygın’ın siyaset ve partiler üstü bir isim olduğunu, kadın haklarının ülkedeki en büyük savunucusu olduğunu anlattı. Saygın‘ın yakın dostlarından Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve Konak Belediyesi’nin eski başkanlarından Hakan Tartan ise, “Kadının sosyal statüsünün geliştirilmesi için de büyük mücadele verdi. İsteği bu mücadelenin kadının gücü ile başarılı oluncaya dek sürmesiydi. Yaşadığı evin de kadına destek anlamında bir Kadın Hakları Müzesi olmasını istiyordu” dedi. Uluslarası Kadınlar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Jale Gelgör de, “Onu ve yaptıklarını unutturmamak için buradayız. Çalışkanlığı dürüstlüğü ve milletine sevdası ile hep iyi örnek oldu” diye konuştu.