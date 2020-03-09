BİST109.6010EURO7,022,02USD6,151,02ALTIN327,84-0,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri SAYGIN, UNUTULMADI
    ABONE OL
    09.03.2020 - 07:00 |

    SAYGIN, UNUTULMADI

    Geçen yıl yaşamını yitiren, Türkiye’nin en genç belediye başkanı, ilk kadın turizm bakanı ve yine ilk kadın çevre bakanı olan Işılay Saygın unutulmadı.

    SAYGIN, UNUTULMADI

    Geçen yıl yaşamını yitiren, Türkiye’nin en genç belediye başkanı, ilk kadın turizm bakanı ve yine ilk kadın çevre bakanı olan Işılay Saygın unutulmadı. Genel başkanlık yaptığı Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği tarafından İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen anma törenine; Saygın ile çalışan eski bakan ve belediye başkanları ile çok sayıda seveni katıldı.
    Müze dileği vardı
    Kürsüye çıkanlar Saygın’ın siyaset ve partiler üstü bir isim olduğunu, kadın haklarının ülkedeki en büyük savunucusu olduğunu anlattı. Saygın‘ın yakın dostlarından Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve Konak Belediyesi’nin eski başkanlarından Hakan Tartan ise, “Kadının sosyal statüsünün geliştirilmesi için de büyük mücadele verdi. İsteği bu mücadelenin kadının gücü ile başarılı oluncaya dek sürmesiydi. Yaşadığı evin de kadına destek anlamında bir Kadın Hakları Müzesi olmasını istiyordu” dedi. Uluslarası Kadınlar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Jale Gelgör de, “Onu ve yaptıklarını unutturmamak için buradayız. Çalışkanlığı dürüstlüğü ve milletine sevdası ile hep iyi örnek oldu” diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.
    daha fazla video için
    Survivor'da Evrim'den Sercan'a olay sözler: Hem kel hem fodul!'Survivor 2020', 7 Mart 2020 akşamı 14. bölümüyle ekranlara geldi. Kıran kırana dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı yarışmada Evrim'in sözleri tartışma yarattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayıp kitabenin peşinde

    Kayıp kitabenin peşinde

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

    AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

    Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

    Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

    Sıradaki Haber