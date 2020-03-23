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    23.03.2020 - 07:00 |

    Seferlere düzenleme

    Ülke genelinde devam eden koronavirüsünün yayılmasını önleme çalışmaları nedeniyle İzmir’de toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 70’lere varan oranda geriledi.

    Seferlere düzenleme

    Ülke genelinde devam eden koronavirüsünün yayılmasını önleme çalışmaları nedeniyle İzmir’de toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 70’lere varan oranda geriledi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Metro A.Ş., bu nedenle metro ve tramvayın sefer programlarını yeniden düzenledi.
    İzmir Metrosu hafta içi 06.00-06.30 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında 5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Cumartesi günleri 06.00-06.30 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Pazar günleri 06.00-20.00 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka Tramvayı haftanın her günü 06.00-20.00 saatleri arasında 10 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 15 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı da haftanın her günü 06.00-20.00 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak.

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