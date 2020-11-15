15.11.2020 - 00:01 |
Şehirden kaçan Bodrum’a koştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 16-20 Kasım günlerinde eğitime bir hafta ara verileceğini açıklamasının ardından, vatandaşlar cuma gününden itibaren yola koyuldu, turizmin gözde merkezlerinden Bodrum’da hareketlilik başladı.
Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle vatandaşlardan bazılarının denize girdiği, kimilerinin de izole tekne tatilini tercih ettiği görüldü. Koronavirüs endişesi ve İzmir depreminin yarattığı tedirginlik nedeniyle de geçmiş yıllara göre bahçeli evleri tercih edildi, ilçeye yerleşenlerin sayısı arttı.