BİST1.2911.54EURO9.09-0.08USD7.67-0.17ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şehirden kaçan Bodrum’a koştu
    ABONE OL
    15.11.2020 - 00:01 |

    Şehirden kaçan Bodrum’a koştu

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 16-20 Kasım günlerinde eğitime bir hafta ara verileceğini açıklamasının ardından, vatandaşlar cuma gününden itibaren yola koyuldu, turizmin gözde merkezlerinden Bodrum’da hareketlilik başladı.

    Şehirden kaçan Bodrum’a koştu

     Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle vatandaşlardan bazılarının denize girdiği, kimilerinin de izole tekne tatilini tercih ettiği görüldü. Koronavirüs endişesi ve İzmir depreminin yarattığı tedirginlik nedeniyle de geçmiş yıllara göre bahçeli evleri tercih edildi, ilçeye yerleşenlerin sayısı arttı. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı

    Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı

    Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

    Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Son dakika: Tunceli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Son dakika: Tunceli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Sıradaki Haber