Şehirden kaçan Bodrum’a koştu

Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle vatandaşlardan bazılarının denize girdiği, kimilerinin de izole tekne tatilini tercih ettiği görüldü. Koronavirüs endişesi ve İzmir depreminin yarattığı tedirginlik nedeniyle de geçmiş yıllara göre bahçeli evleri tercih edildi, ilçeye yerleşenlerin sayısı arttı.