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    15.02.2021 - 00:06 | | FERDİ UZUN AA

    Sevginin böylesi

    Aydın Çine’de, Kore gazisi Mustafa Tosun (92) ve Emir Ayşe Tosun (86), sevgiyle geçirdikleri 65 yıllık evlilikleriyle çevresindekilere örnek oluyor.

    Sevginin böylesi

     

    Evciler Mahallesi’nde yaşayan çift, evlilikleri süresince yaşadıkları tüm sıkıntıların üstesinden sevgiyle geldi. Torunlarının torununu da gören, 5 çocuk sahibi Tosun çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde aşklarını tazeliyor. Mustafa Tosun, bahçesinde yetiştirdiği çiçekleri, bu özel günde eşine hediye ediyor. Eşiyle 1955’te görücü usulüyle evlendiklerini belirten Mustafa Tosun, “Sevgi olduğu zaman her şey oluyor, bir ömür mutlu geçiyor” diyor.

    Emir Ayşe Tosun da eşi için, “O benim hayatım. Bir dediğimi iki etmez” diye konuşuyor.

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