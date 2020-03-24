24.03.2020 - 00:03 |
Sevimli dostları unutmadı
Koronavirüs salgınına karşı pek çok önlem alan ve ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik destek faaliyetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi, bu süreçte beslenme sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını da unutmadı.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentin farklı noktalarındaki kedi evleri ile beslenme odaklarına mama takviyeleri yapıldı. Başkan Cemil Tugay, “Acil durumlar için hizmet veren 444 15 75 numaralı hattımıza can dostlarımızla ilgili önemli ihbarlar da iletilebilir” diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.