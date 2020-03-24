Sevimli dostları unutmadı

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentin farklı noktalarındaki kedi evleri ile beslenme odaklarına mama takviyeleri yapıldı. Başkan Cemil Tugay, “Acil durumlar için hizmet veren 444 15 75 numaralı hattımıza can dostlarımızla ilgili önemli ihbarlar da iletilebilir” diye konuştu.