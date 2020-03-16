Sevimli fuar sona erdi

Her gün profesyonel firmalar tarafından periyodik olarak dezenfekte edilen PET İZMİR 2020’de, Yeteneksizsiniz Yarışması’nın finalistleri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi (KEM) gösterileri etkinlik alanında büyük alkış aldı. Düzenlenen yarışmalarda can dostlar kadar kadar sahipleri de heyecanlı dakikalar yaşadı. Fuarın geleneksel kedi yarışmasındaysa ‘En Minnoş Kedi’ Çakıl, ‘En Güzel Tüylü Kedi’ ise Ice seçildi.

‘Daha da büyüyecek’

Türkiye’nin alanında en büyük fuarını İzmir’de gerçekleştirdiklerini belirten Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, “Fuar İzmir D Holü’nde boş yerimiz kalmadı. Gelecek yıl daha büyük bir hole geçme hedefindeyiz. Avrupa’nın da en büyük fuarı yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir Ticaret Odası yöneticileri destek sözü verdi.