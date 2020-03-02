02.03.2020 - 00:02 |
‘Sigara içenlerde risk daha fazla’
Özel Egepol Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen, teknolojik gelişmeler sonucunda oluşan yaşam standartlarındaki artışın, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşama yol açtığını söyledi. Berilğen, özellikle sigara, yanlış beslenme ve egzersiz yetersizliğinin hastalıklara devetiye çıkardığını vurguladı. Sigara içenlerde kalp damar hastalıklarında ölüm riskinin iki kat arttığına dikkat çeken Berilğen, “Sigara içen bir kişinin sigarayı bırakmasıyla, kalp damar hastalıklarından ölüm riski yarı yarıya azalır. Sigara içilen ortamlarda bulunma yoluyla oluşan maruziyet de, içmek kadar risk taşıyor. Günümüzde geliştirilmiş birçok ilaç ve yöntem, sigaranın bırakılmasını kolaylaştırıyor” dedi.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.