Siyaset Akademisi’nde rekor İzmir’in

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Siyaset Akademisi’ başvuruları sona erdi, İzmir bin 116 kayıtla 38 il arasında birinci oldu. İzmir’de ‘Siyaset Akademisi’ne kayıt yapanların arasında gençlerin ve üniversite mezunlarının yoğunluğu göze çarptı. 402 kadın, 302 erkek, 320 genç, 84 engelli ve 8 gazi ile şehit yakını kayıt yaptırdı.

Ders zili martta

Bu yıl, “Siyaset Akademi’de Başlar” temasıyla yeni siyasetçi adaylarıyla buluştuklarını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Siyaset Akademisi, dünya üzerinde örneği olmayan uzun soluklu, kurumsallaşmış bir eğitim projesi. İzmir de bu eğitim ağına dahil oldu ve yoğun bir kayıt dönemi yaşadık. Kayıtlarımız bitti ve ilk ders zili, mart ayında çalacak” dedi. Siyaset Akademisi’nin Türk siyasi hayatına yeni bir soluk getirdiğinin altını çizen Sürekli, “İlk dersi, Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ verecek. Siyasi birikim ve deneyime sahip siyasetçi, bilim insanı ve kanaat önderlerini İzmirli siyasetçi adaylarıyla buluşturacağız” diye konuştu.