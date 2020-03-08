Söğüşün kraliçesi



Şaşıran çok



“Söğüş işinde bulunan ağabeylerimiz ve kardeşlerimiz bu işin kralını yapıyor. Ben ise kraliçesini yapıyorum” diyen 41 yaşındaki Kulalıgil, “Uzun yıllar bir su arıtma firmasında yönetici olarak görev yaptım. Şimdi Balıkesir’den gelen küçükbaş hayvanın kellesini kendi ellerimle temizliyorum. Söğüşün yanında memleketim Uşak’ın tarhanasını da ikram ediyorum. Bazen paket servisine de çıkıyorum. Erkek müşteriler geldiklerinde ‘Abi nerede?’ diyorlar. Ben de onlara ‘Abi yok, abla var’ diyorum. İlk başlarda garipsiyorlar ama sonrasında alışıyorlar” diye konuştu. Cuma ve cumartesi günleri gece saat 3’e kadar mesai yapan Kulalıgil, en büyük hedefininse yeni şubeler açıp kadın istihdamı sağlamak olduğunu dile getirdi.