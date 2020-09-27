Söküp söküp götürmüşler

MANİSA’nın Seyitli Mahallesi’ndeki caminin yapımında kullanılan taşların, 2 bin 800 yıllık tarihi geçmişe sahip Aigai Antik Kenti’ndeki Athena Tapınağı’na ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından, mahallede 69 yıl önce yapılan üç köprünün de yine antik kentten alınan taşlarla inşa edildiği tespit edildi.

Taşocağı gibi

Durumu kazılar sırasında fark ettiklerini belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, “Maalesef antik kentlerin kaderi taş ocağı olarak kullanılmak. 1900’lü yılların başı ile koruma çalışmaları başlayana kadar geçen 80 yıl boyunca, çevredeki bütün köylerin taş ihtiyacı Aigai’den karşılanmış. Şu an bulunduğumuz Seyitli Mahallesi’ndeki cami 1953 yılında, köprüler ise 1951 yılında yapılmış. Camide kullanılan taşların, Athena Tapınağı’ndan götürüldüğünü tespit ettik. Köprülerdeki taşlar ise kemer taşı olduğu için antik kentteki kemerli yapılardan sökülmüş. Bunların da en önemlisi tiyatrodaki vomitorium girişindeki kemer taşları alınmış. Ancak bu taşlar gittikleri yerlerde de güzel görünüyor. Kutsal bir yapıdan kutsal bir yapıya gitmiş. Düşündüğümüzde 1951 tarihi de oldukça eski bir tarih olmaya başladı. Bundan böyle bu taşlarla yapılan yapıları korumalıyız” diye konuştu.