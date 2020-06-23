‘Son düdüğe kadar devam’

TFF 1. Lig’de koronavirüs arası sonrası ilk maçında deplasmanda Altay’a 3-1 yenilen Akhisarspor, derbi öncesi Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ve Vrsajevic dahil toplam 12 kulüp çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının şokunu atlatamadı. Hiçbir hastalık semptomu göstermeyen, akciğer filmleri de normal olan Akhisarlılar, 5 gün ilaç tedavisi görecek. Süreç içinde yapılacak yeni testler üst üste 2 kez negatif çıkarsa, iyileşenler 14 günü beklemeden taburcu edilecek.

‘Kopmayacağız’

Yaşadıkları durumun kendilerini baltaladığını söyleyen Başkan Fatih Karabulut, “Resmen kâbus gibi günlerden geçiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yokken Altay maçına saatler kala böyle bir durum yaşadık. Cumartesi tüm gün takıma 2 kez daha test yaptırmakla uğraştık. Hocamız, futbolcularımız, çalışanlarımız hastanede karantinaya alındı. Futbol Federasyonu maçı oynatma konusunda kararlıydı. Biz de kalan futbolcularımızla oynadık. Ne olursa olsun yarışı bırakmayacağız. Hocamız ve arkadaşlarımızın hastaneden sağlıkla çıkmalarını bekliyoruz” diye konuştu.