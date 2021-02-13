Sorunlar işbirliğiyle çözülecek

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Emre Pınar Kılıç, kadınların iş hayatında karşılaştığı sorunlara çözüm üretecek projelere için İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) desteğini istedi. İZTO Başkanı Mahmut Özgener’i ziyaret eden Kılıç, “İZTO gibi büyük bir kesimin temsilcisi olan kurumlar ile işbirlikleri, projelerimizin etki alanlarını genişletir, daha fazla kadına ulaşmamızı sağlar. İki kurum olarak işbirliği yaparak güzel projeleri hayata geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Kadın derneklerine destek vermeye özen gösterdiklerini belirten Özgener de, “Kadınların iş yaşamında, siyasette, kamuda kısacası hayatın her alanında daha fazla yer alması için çaba gösteren EGİKAD’ın bu mücadelesinin her zaman yanında olacağız” diye konuştu.