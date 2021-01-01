01.01.2021 - 00:01 |
Sosyete Pazarı her salı Millet Çarşısı’nda
Türkiye’nin en modern iki katlı kapalı pazaryerini bünyesinde barındıran Yunusemre Millet Çarşısı’nda, meşhur Bostanlı Sosyete Pazarı ve Özkanlar Yeni Bornova Pazarı her salı kurulmaya başladı.
Birinci katta açılan Manisa Sosyete Pazarı’nda kozmetikten takıya, kıyafetten ev gereçlerine, çeşitli markalarda ürünler uygun fiyata satışa sunuluyor. İkinci kattaki sebze ve meyve pazarı da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hijyenik bir ortamda hizmet vermeye devam ediyor.