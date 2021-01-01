Sosyete Pazarı her salı Millet Çarşısı’nda

Birinci katta açılan Manisa Sosyete Pazarı’nda kozmetikten takıya, kıyafetten ev gereçlerine, çeşitli markalarda ürünler uygun fiyata satışa sunuluyor. İkinci kattaki sebze ve meyve pazarı da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hijyenik bir ortamda hizmet vermeye devam ediyor.