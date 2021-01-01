BİST1.477-0.22EURO9.090.18USD7.440.14ALTIN453.470.89
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sosyete Pazarı her salı Millet Çarşısı’nda
    ABONE OL
    01.01.2021 - 00:01 |

    Sosyete Pazarı her salı Millet Çarşısı’nda

    Türkiye’nin en modern iki katlı kapalı pazaryerini bünyesinde barındıran Yunusemre Millet Çarşısı’nda, meşhur Bostanlı Sosyete Pazarı ve Özkanlar Yeni Bornova Pazarı her salı kurulmaya başladı.

    Sosyete Pazarı her salı Millet Çarşısı’nda

    Birinci katta açılan Manisa Sosyete Pazarı’nda kozmetikten takıya, kıyafetten ev gereçlerine, çeşitli markalarda ürünler uygun fiyata satışa sunuluyor. İkinci kattaki sebze ve meyve pazarı da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hijyenik bir ortamda hizmet vermeye devam ediyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler | Hoş geldin 2021 dilekleri ile yılbaşı mesajları

    Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler | Hoş geldin 2021 dilekleri ile yılbaşı mesajları

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Sıradaki Haber