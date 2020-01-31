Stadımız herkes sustuğu için yok

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’nin Beşiktaş maçıyla birlikte açtığı yeni stadı, öncelikle İzmir ve Türk futboluna hayırlı olsun.

Gürsel Aksel Stadı, tüm yönleriyle kentimize yakışan bir stat olmuş. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in şahsında, emeği geçenlere ve maç günü bizleri ağırlayan herkese çok teşekkür ediyorum.

Sarı kırmızılı ekibin, Beşiktaş’ı yenerek futboldaki İstanbul hegemonyasına da güzel bir cevap verdiği karşılaşmayı izlerken gözlerim sahada, zihnim ise sıkı bir Karşıyakalı olduğum için yapıl(a)mayan stadımızdaydı.

Dile kolay...

Göztepe’den önce çıktığımız stat yolculuğunun son durumunda, şu anda elimizde kocaman bir tarlamız var. Eker biçer, yeriz artık! Zihnimdeki “statsızlık” gerilimini şöyle bir geçmişe götürdüğümde karşıma çıkanlar, aslında bugüne gelişimizin kısa bir özeti gibi...

Bugün kentte siyaset yapan tüm partilerden daha eski olan Karşıyaka Spor Kulübü, ne yazık ki siyasilerin ihtiraslarından büyük zarar görmüş durumda. Hani bugün deniyor ya, “Üstümüze düşeni yapmaya hazırız” diye. Belediyeler

üstüne düşeni yapsaydı, şimdiye stadımız bitmiş, biz de Göztepe gibi #evedönmüş olacaktık.

Bakın, bugün siyasilerce imza kampanyaları düzenleniyor stat için. Yahu arkadaş sormazlar mı adama, dün belediye başkanı vs. bunu engellemeye kalktığında o zaman neredeydiniz? Neden çıkıp “Hayır, biz stadımızı istiyoruz” diyemediniz? Dünü karıştırmayın diyenlere soruyorum, siz siyasete bugün mü girdiniz de dünü karıştırmayalım? O gün doğruyu savunamayanlara bugün neden güvenelim?

Düşünün, Karşıyaka Stadı için ihale süreci gerçekleşmiş, inşaat aşamasına gelinmiş ama bir önceki dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Çadır kurarım, Yalı’ya o stadı yaptırmam” diyor. Hatta hızını alamayan eski başkan “Stadı ben yaparım” bile demişti ama unuttu sanırım.

Açılan davalarla, bürokratik engellemelerle stadımız durduğunda camiamız dedi ki, “Bunu ilk maçta protesto edelim!” Karşılığı ne mi oldu? Bu durumun bir şekilde önüne geçildi!

İnsanımız öylesine sindirildi ki, protesto sadece üç kişide kaldı! Kayınpederim Cihan Büyükoral, ben ve Saadettin Babürhan, tüm karşı çıkmalara karşı aslanlar gibi stat inşaatının durmasını Kardemir Karabükspor maçında protesto ettik. Bir işe yaradı mı? Hayır...

Ama ateşe su taşıyan serçe gibi tarafımızın rantsız, yalansız, siyasetsiz bir şekilde yalnızca Karşıyaka olduğunu o gün cümle aleme gösterdik.

Aradan zaman geçti...

Yalı’ya stat inşaatı neredeyse unutulma aşamasına geldi. Göztepe Stadı açılınca, herkes hop yeniden “Bizim stadımız neden yok?” demeye başladı. Bizim stadımız neden yok biliyor musunuz sevgili Karşıyakalılar? Başkan kırılmasın, üzülmesin diye o gün üç kişi dışında herkes sustuğu için yok...

Yine de umudumu kaybetmiş değilim. Siyasilerin sözde yapacağız edeceğizlerinin yanında bir taraftar olarak Karşıyaka Çarşı’dan yürüye yürüye, marşlar söyleye söyleye oğlumla stada gideceğim günlerin hayalini kurmaya devam ediyorum.