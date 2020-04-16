‘Stadımızı istiyoruz’

Yalı’daki eski stadın 5 yıl önce yeni stadyum projesini hayata geçirmek için yıkıldığını, ancak temel çalışmaları yapılmasına rağmen yasal engeller nedeniyle arazinin halen atıl durumda kaldığını ifade eden Tolungüç, “Stadın bir an önce bitirilmesi lazım. O stat senin, benim stadım değil, herkesin stadı olacak. Gelecek nesiller için Karşıyaka’ya stat kazandırılması gerekiyor. Eviniz yoksa dışarıda ne kadar başarılı olabilirsiniz?” dedi.