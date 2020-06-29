‘Sürdürülebilirliğe katkı koymaya hazırız’

Koronavirüs salgınında tüm dünyada başlayan normalleşme süreciyle, kriz döneminde önemi anlaşılan tarım sektörü, yılın ikinci yarısında sürdürülebilirliğe odaklanacak. “Süreç boyunca temel gıda tedarik zincirinin bozulması halinde nasıl korkunç günler geçirebileceğimizi hepimiz görmüş olduk” diyen Erkunt Traktör CEO’su Tolga Saylan, “Yılın ikinci yarısında tarımsal üretimin artırılmasına yönelik olan politikayı kesinlikle destekliyoruz. Şu anda piyasada traktöre olan talep yüksek, devletin tarım sektörüne vereceği destekler ile ilk iki çeyrekte yaşanan kaybın hızla telafi edilebileceğini düşünüyorum” dedi.

Coğrafi şartlar itibariyle bağ- bahçe tarımının ön planda olduğu Ege Bölgesi’nin önemli bir tarım potansiyeline kaynaklık ettiğine dikkat çeken Saylan, şöyle devam etti:

Sürüngen vites

“Önümüzdeki dönem içerisinde Egeli çiftçilerimiz için mevcut bahçe serisi modellerimizde yeni donanımsal özellikler üzerine çalışmaktayız. Meyveci Serisi’ne sürüngen vites özelliği eklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu özellik, bağcılık ve bahçe tarımı ile uğraşan çiftçilerimiz için büyük kolaylık sağlamaktadır.”

Traktörün zor şartlar altında kullanılan bir iş makinası olduğunu sözlerine ekleyen Saylan, “İster istemez çiftçinin yardımımıza ihtiyacı olan durumlar doğabiliyor. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan bayilerimizin yanında, online yedek parça satış sitesi de kurduk” dedi.