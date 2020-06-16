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    HaberlerEge Haberleri Taraftar ve yönetim tek yürek oldu
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    16.06.2020 - 07:00 |

    Taraftar ve yönetim tek yürek oldu

    Eski oyuncusu İgor Duric’e olan 170 bin euroluk borç nedeniyle FIFA’dan puan silme cezası alması gündemde olan Karşıyaka’nın imdadına taraftarı yetişti.

    Taraftar ve yönetim tek yürek oldu

    Eski oyuncusu İgor Duric’e olan 170 bin euroluk borç nedeniyle FIFA’dan puan silme cezası alması gündemde olan Karşıyaka’nın imdadına taraftarı yetişti. 12 Temmuz’a kadar bugünkü kurla ödenmesi gereken yaklaşık 1 milyon 300 bin liralık borcun kapatılması için ilk olarak Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın, 200 bin lira katkı koyacağı açıklandı. Yeşil kırmızılı taraftarlar, Karşıyaka Belediyesi, camia büyükleri ve kulübe sevdalı taraftarlara destek çağrısı yaptı.
    Büyükkarcı’dan 200 bin lira
    Başkan Büyükkarcı, FIFA’daki dosyaların sona ermesine sadece tek bir dosyanın kaldığını söyledi. Başkan Büyükkarcı, “Göreve geldiğimizden bu yana birçok dosyayı kaldırdık. Bu süreçte yardımı olan başta Folkart olmak üzere, yönetimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son dosya için taraftarlarımızdan böyle bir teklif geldi. Bunun önemli bir anlamı var. Başta Çarşı grubu olmak üzere tüm taraftarlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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