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    HaberlerEge Haberleri TBB, İzmirli avukatları yalnız bırakmadı
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    25.11.2020 - 00:04 |

    TBB, İzmirli avukatları yalnız bırakmadı

    İzmir’deki deprem felaketi sonrasında Türkiye Barolar Birliği (TBB), kentte depremden zarar görmüş avukatlara 2 milyon 930 bin liralık destekte bulunup konteyner ofisler hazırladı.

    TBB, İzmirli avukatları yalnız bırakmadı

    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun talimatıyla, ofisleri kullanılmayacak durumda olan 586 avukata kişi başı beşer bin liradan ödeme yapıldı. İçinde gerekli tüm ekipmanların bulunduğu 14 konteynerden oluşan mobil merkez kuruldu.

    Feyzioğlu’na İzmir’deki en yakın isim olarak da bilinen iş insanı Emre Sarıgedik, “Türkiye Barolar Birliği, yaşanan felaket sonrası üstüne düşeni yaptı. Ben de Feyzioğlu’na İzmir’deki sürece dair gerekli bilgileri düzenli olarak ilettim. Kendisine, deprem sonrası kentimize gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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