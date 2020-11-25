TBB, İzmirli avukatları yalnız bırakmadı

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun talimatıyla, ofisleri kullanılmayacak durumda olan 586 avukata kişi başı beşer bin liradan ödeme yapıldı. İçinde gerekli tüm ekipmanların bulunduğu 14 konteynerden oluşan mobil merkez kuruldu.

Feyzioğlu’na İzmir’deki en yakın isim olarak da bilinen iş insanı Emre Sarıgedik, “Türkiye Barolar Birliği, yaşanan felaket sonrası üstüne düşeni yaptı. Ben de Feyzioğlu’na İzmir’deki sürece dair gerekli bilgileri düzenli olarak ilettim. Kendisine, deprem sonrası kentimize gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.