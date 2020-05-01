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    HaberlerEge Haberleri 'Tecrübemiz bizi Süper Lig’e taşıyacak'
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    01.05.2020 - 00:00 |

    'Tecrübemiz bizi Süper Lig’e taşıyacak'

    Süper Lig yarışının en iddialı takımlarından olan Akhisarspor’un yaş ortalamasının 29.3 olması, Teknik Direktör Yılmaz Vural’ı oyuncularının eski formlarına kavuşması konusunda endişelendirse de tecrübeli hoca, “Ligin kalanındaki yarışta, onların tecrübesinden faydalanacağız” dedi

    'Tecrübemiz bizi Süper Lig’e taşıyacak'

    Koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen 2.5 aylık ara sonrası liglerin 12 Haziran’da yeniden başlaması beklenirken, 29.3 yaş ortalamasıyla TFF 1. Lig’in en yaşlı takımı olan Akhisarspor’da, teknik heyet ve tecrübeli hoca Yılmaz Vural futbolcularının performanslarını geri kazanması konusunda endişelenirken, aynı zamanda da onların tecrübeleri konusunda umutlu. Takımın yaş ortalamasını kalan 6 haftada hem avantaj hem dezavantaj olarak gören Teknik Direktör Yılmaz Vural, “19 Mart’ta durdurulmak zorunda kalan futbol liglerinin ardından verilen arada futbolcularımız, ciddi ölçüde performans kaybı yaşadı. Evlerinden çalışmaya devam etseler de, kondisyon eksikliği göze çarpacaktır. Bu süreç bize olumsuz olarak yansısa da biz onların tecrübeleriyle bu açığı kapatacağız. Onların tecrübesi bizi Süper Lig’e taşıyacak” dedi.

    Pazartesi sahaya inecekler

    Kadrosunda şampiyonluk ve Play Off tecrübeleri yaşamış 35 yaşındaki Burhan ve Muhammet Reis, 34 yaşındaki Lukac ile Vrsajevic, 33’er yaşındaki Taha, Ergin ve Bjarnason, 32 yaşındaki Cocalic, Kadir, 31 yaşındaki Gökhan, Uğur Arslan, Erhan ve Rotman gibi isimler bulunduran Akhisar, yarışta bu isimlerin tecrübesinden faydalanmak istiyor. Öte yandan Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbolculara formdan düşmemeleri için yoğun bir bireysel çalışma programı vermişti. Akhisarspor’un yeni haftada takım halinde sahaya inmesi de bekleniyor. Yeşil siyahlı ekip, sezona ara verilmeden önce 45 puanla direkt Süper Lig hattının yalnız 2 puan gerisinde yer alıyordu.

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