Tedarikte Akdeniz atağı

İzmir Ticaret Odası’nın Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) nezdinde düzenlemeye hak kazanmış olduğu 6. Akdeniz Tekstil Forumu- Meditex online olarak gerçekleşti. Konuşmacılar; Türkiye’nin markalaşma stratejisi, İzmir ve gelinlik sektörü, kümeleşme örnekleri, tüketici davranışlarındaki değişim, sürdürülebilirlik, sektörde “Akdeniz Markası” yaratmak ve pazarlama stratejileri konularında görüşlerini ve öngörülerini paylaştı.

Tasarım etkisi

Pandemi sürecinde üretim ve ticaret zincirlerinin beklenmedik şekilde aksamaya uğramasının yakın coğrafyalarla işbirliğini ön plana çıkardığının altını çizen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Dijitale dönen, talebi okuyan ve doğru yöneten, doğru hedeflemeyi yapan firmalar büyük başarılara ulaşacaklar” dedi. Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Başkan Yardımcısı Omar Moro da, “Salgınının ekonomik sonuçlarından çok kötü bir şekilde etkilenen Akdeniz tekstil endüstrisi sosyal ve çevresel ayakizi, doğal kaynaklar, kirlilik sorunları gibi konuları üzerinde muhakkak çalışmalıdır” diye konuştu. İtalya Konsolosu Valerio Giorgio ise; endüstriyel üretim, moda, tasarım, özel okullar aracılığıyla eğitim ve öğrenmenin, etkileşimli ve işbirliğine dayalı bir şekilde çalışmanın İtalyan tekstilinin rekabet gücünü artırmada temel rol oynadığını dile getirdi.

İzmir öne çıktı

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım da, markalaşmada yerelliğin önemi başlığı altında, gelinlik sektörü ve kümeleşme modelleri özelinde gelinlik sektöründe Türkiye’de lider olan “İzmir” pazarı hakkında bilgileri aktardı. İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ise, “Küresel şirketlerin pandemi nedeniyle yaşadığı tedarik sorununda Türkiye çözüm olarak ortaya çıktı. Bu büyük resim içinde İzmir de, güçlü ve esnek üretim altyapısı ile öne çıktı” dedi.