‘Tedbir almalıyız’

Konak Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı, Elazığ depreminde hayatını kaybedenler ve İdlib’de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan 7 asker ve 1 sivil vatandaş için saygı duruşuyla başladı. Konak Belediyesi’ndeki görev sürelerini tamamlayarak bu yıl emekli olan belediye personeline plaket verildi. Çok yakında faaliyete geçecek Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri ile Engelsiz Yaşam Köyü’yle ilgili tanıtım filmi gösterildi. Başkan Abdül Batur, Toros’ta pazarın cuma günü açılacağını müjdeledi. Gültepe Spor Tesisleri ve Engelsiz Yaşam Köyü’nün de bu ay sonunda tamamlanacağını belirtti.